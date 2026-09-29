El amistoso entre Australia y Brasil vivió un momento de tensión durante el segundo tiempo, cuando un cruce entre Endrick y Harry Souttar terminó provocando empujones y reclamos entre jugadores de ambas selecciones.

El incidente ocurrió cuando el marcador se encontraba 2-2. Endrick, quien había ingresado para disputar la segunda mitad, protagonizó un fuerte encontronazo con el defensor australiano.

Empujones entre jugadores

Tras la acción, el delantero brasileño reaccionó y empujó a Souttar, lo que provocó la inmediata respuesta de varios futbolistas australianos.

En cuestión de segundos, jugadores de ambos equipos se acercaron al lugar y comenzaron los empujones y reclamos. En medio del forcejeo, Endrick terminó en el suelo antes de que la situación pudiera ser controlada. El árbitro decidió amonestar tanto a Endrick como a Souttar por su participación en el altercado.

Endrick peleando contra los jugadores de Australia 😱 pic.twitter.com/1lQihFqDe7 — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) September 29, 2026

Brasil reaccionó después del 2-2

El enfrentamiento se produjo en un momento en el que el partido permanecía igualado, luego de que Australia lograra remontar inicialmente y Brasil consiguiera empatar antes del descanso.

Después del incidente, la selección brasileña tomó el control del encuentro. Bruno Guimarães anotó el 3-2 tras una jugada en la que participó Endrick, mientras que Vinícius Júnior convirtió de penalti el cuarto tanto para sellar la victoria.

Brasil terminó imponiéndose 4-2 en el Suncorp Stadium de Brisbane, en un amistoso marcado por seis goles, dos remontadas y varios momentos de tensión entre los futbolistas.