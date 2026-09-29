El amistoso entre Australia y Brasil vivió un momento de tensión durante el segundo tiempo, cuando un cruce entre Endrick y Harry Souttar terminó provocando empujones y reclamos entre jugadores de ambas selecciones.
El incidente ocurrió cuando el marcador se encontraba 2-2. Endrick, quien había ingresado para disputar la segunda mitad, protagonizó un fuerte encontronazo con el defensor australiano.
Empujones entre jugadores
Tras la acción, el delantero brasileño reaccionó y empujó a Souttar, lo que provocó la inmediata respuesta de varios futbolistas australianos.
En cuestión de segundos, jugadores de ambos equipos se acercaron al lugar y comenzaron los empujones y reclamos. En medio del forcejeo, Endrick terminó en el suelo antes de que la situación pudiera ser controlada. El árbitro decidió amonestar tanto a Endrick como a Souttar por su participación en el altercado.
Brasil reaccionó después del 2-2
El enfrentamiento se produjo en un momento en el que el partido permanecía igualado, luego de que Australia lograra remontar inicialmente y Brasil consiguiera empatar antes del descanso.
Después del incidente, la selección brasileña tomó el control del encuentro. Bruno Guimarães anotó el 3-2 tras una jugada en la que participó Endrick, mientras que Vinícius Júnior convirtió de penalti el cuarto tanto para sellar la victoria.
Brasil terminó imponiéndose 4-2 en el Suncorp Stadium de Brisbane, en un amistoso marcado por seis goles, dos remontadas y varios momentos de tensión entre los futbolistas.