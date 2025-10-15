La tarde de este miércoles 15 de octubre, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó un violento enfrentamiento con presuntos asaltantes en la aldea Cantabal, Playa Grande, municipio de Ixcán, Quiché.

El incidente dejó como saldo un asaltante y un inspector policial fallecidos, así como otros oficiales heridos, mientras que un sospechoso fue detenido.

Detalles del enfrentamiento

Según la PNC, los sujetos habían atracado previamente un comercio en el centro del municipio y, al notar la presencia policial, intentaron escapar en un pickup hasta ser copados en una gasolinera de la aldea Cantabal.

Al llegar al lugar, los presuntos criminales dispararon repetidamente contra el personal policial, quienes respondieron al fuego. Durante el intercambio de balas:

Elizandro Díaz González , de 73 años, resultó herido.

, de 73 años, resultó herido. Marvin Díaz Martínez , de 45 años, resultó herido y posteriormente falleció.

, de 45 años, resultó herido y posteriormente falleció. Se decomisaron dos pistolas ilegales y el vehículo usado en la fuga.

Oficiales heridos y pérdida de un inspector

En el mismo enfrentamiento, resultaron heridos:

Inspector Alex Aníbal Figueroa Icó , de 47 años.

, de 47 años. Agentes Manuel Tuz Caal, de 36 años, y Miguel Ángel Mendoza Ac, de 27 años.

Todos fueron trasladados a un centro asistencial. Lamentablemente, más tarde el Inspector Figueroa falleció, convirtiéndose en un héroe caído en cumplimiento del deber.

La Policía Nacional Civil lamenta el trágico fallecimiento del Inspector de PNC Alex Aníbal Figueroa Icó pic.twitter.com/za0XUquKne — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 16, 2025

La PNC continúa con las investigaciones del hecho y expresó su solidaridad con la familia del inspector y con toda la institución policial ante la irreparable pérdida.