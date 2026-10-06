Un ataque armado registrado en la colonia Cipresales, zona 6 capitalina, dejó dos hombres fallecidos y un menor de edad herido, luego de un enfrentamiento entre presuntos responsables y agentes policiales.

Bomberos Voluntarios de la 4.ª y 122 Compañías acudieron a la 21 avenida, entre 11 y 13 calle, donde atendieron la emergencia y localizaron a dos personas fallecidas.

Identifican las circunstancias del ataque armado

De acuerdo con información preliminar, una de las víctimas sería un hombre de aproximadamente 35 años, quien habría sido atacado momentos antes del enfrentamiento.

El otro fallecido sería uno de los presuntos responsables del ataque. Ambos quedaron en la vía pública con múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Las autoridades indicaron que la víctima del ataque habría sido un menor de aproximadamente 16 años, quien falleció a unos 60 metros del lugar donde ocurrió el enfrentamiento.

Menor sicario resultó herido durante el enfrentamiento

Según la información proporcionada por la Policía Nacional Civil (PNC), agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) observaron a los presuntos responsables y trataron de neutralizarlos.

Los individuos, quienes se desplazaban en una motocicleta, habrían desenfundado un arma de fuego contra los agentes. Durante el intercambio de disparos, uno de ellos murió y el segundo, también menor de edad, resultó herido.

Bomberos Voluntarios brindaron atención prehospitalaria al adolescente y lo trasladaron bajo custodia policial al Hospital General San Juan de Dios.

Incautan pistola con reporte de robo

Durante el procedimiento, los agentes incautaron una pistola Pietro Beretta calibre 9 milímetros, la cual registra un reporte de robo desde el 8 de enero de 2018.

La motocicleta en la que se desplazaban los presuntos responsables también quedó en la escena del enfrentamiento.

Las autoridades realizan las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido, establecer la participación de los involucrados y determinar las circunstancias que originaron el ataque armado.