La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina estuvo marcada por la emoción, los homenajes y una multitud de aficionados en el estadio Monumental. Sin embargo, la celebración también dejó algunas escenas inesperadas que rápidamente se convirtieron en tema de conversación en redes sociales.

Después de la victoria 3-0 de Argentina sobre Benín, la organización preparó un espectáculo con drones, luces, música y pirotecnia para cerrar la histórica noche.

El show de drones generó reacciones

Uno de los momentos más comentados fue el espectáculo de drones realizado después del partido. La puesta aérea recreó imágenes relacionadas con Messi y su trayectoria con la Selección Argentina.

Aunque el espectáculo formaba parte del homenaje preparado para el capitán, algunos usuarios consideraron que la presentación fue breve o diferente a lo que esperaban y compartieron sus reacciones y bromas en redes sociales.

Incluso, antes de que comenzara el espectáculo principal, la aparición de una marca comercial proyectada en el cielo llamó la atención y provocó algunas reacciones entre los aficionados.

La cara de messi esperando la sorpresa, el homenaje a 20 años de carrera Y el chiqui tapia clavando el sancor seguros ☠️☠️☠️ Lo vuelvo a ver y es cada vez mejor sjjs https://t.co/gjg7s6eNhm — ElBuni (@therealbuni) October 7, 2026

Un guardia cayó durante la presentación de La Sole

Otro momento que se volvió viral ocurrió mientras Soledad Pastorutti, conocida como “La Sole”, interpretaba su canción “Brindis”.

Las cámaras de la transmisión oficial captaron a un integrante del personal de seguridad que se encontraba detrás de la cantante y que terminó desplomándose sobre el suelo. La escena fue compartida ampliamente en redes sociales y generó distintas reacciones entre los usuarios. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente qué provocó la caída ni cuál era el estado de salud del trabajador.

Otro integrante de seguridad también llamó la atención durante la transmisión al perder momentáneamente el equilibrio mientras se encontraba detrás de Messi, aunque logró recuperarse y continuar con su labor.

EL CHABÓN QUE CASI SE CAE ATRÁS DE MESSI????? JQKAJAJAJS https://t.co/HpCkAQmo3L — miili VIO A SKZ ×2🇦🇷 (@miifioranelli) October 7, 2026

Así, una noche preparada para homenajear a Messi terminó dejando, además de lágrimas y momentos emotivos, varias imágenes inesperadas que rápidamente encontraron su lugar entre los memes y comentarios de los aficionados.