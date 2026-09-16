La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha confirmado la continuidad de Luis de la Fuente como seleccionador de España, extendiendo su contrato hasta el Mundial de 2030, torneo que se disputará en España, Portugal y Marruecos. El anuncio fue realizado por el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, durante el World Football Summit celebrado en Madrid.

De la Fuente tenía contrato vigente hasta 2028, pero los recientes éxitos de la selección española llevaron a la Federación a buscar una ampliación de su vínculo. De esta manera, el técnico tendrá la oportunidad de dirigir a La Roja en el próximo Mundial y buscar la defensa del título conquistado en 2026.

El entrenador ha construido un palmarés destacado desde que asumió el cargo al frente de la selección absoluta. Bajo su dirección, España conquistó la UEFA Nations League en 2023, la Eurocopa en 2024 y el Mundial de 2026, convirtiéndose en una etapa marcada por importantes títulos internacionales.

La renovación también contempla una mejora económica para el seleccionador; el nuevo acuerdo situará a De la Fuente entre los técnicos de selecciones con mejores condiciones salariales, después de que su remuneración quedara por debajo de ese grupo en su anterior contrato.

Rafael Louzán destacó los resultados obtenidos por el técnico y señaló que la Federación está terminando de cerrar los detalles del acuerdo. Además, no descartó que la relación pueda extenderse más allá de 2030, mientras que otros reportes apuntan a que incluso se ha contemplado una duración hasta 2032.

Ahora, De la Fuente se prepara para iniciar una nueva etapa con España después de la conquista del Mundial. El seleccionador presentará próximamente su convocatoria para la UEFA Nations League, en el comienzo de un proceso que tendrá como uno de sus principales objetivos mantener a La Roja como protagonista de cara al Mundial que se celebrará en casa en 2030.