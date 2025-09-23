El Gobierno de Guatemala expresó su respaldo a la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos, que este martes 23 de septiembre designó oficialmente al Barrio 18 como una organización terrorista extranjera.

La medida marca un precedente histórico en la lucha regional contra el crimen organizado y la violencia transnacional.

Una amenaza compartida

Las autoridades guatemaltecas han identificado al Barrio 18 como una estructura criminal vertical, con mando definido, células jerarquizadas y presencia territorial.

Su actividad se caracteriza por la violencia extrema utilizada para fines como extorsión, sicariato, tráfico de armas, venta local de drogas y, más recientemente, participación en el trasiego internacional de estupefacientes.

La pandilla mantiene redes activas en Guatemala, El Salvador, Honduras y Estados Unidos, con posibles vínculos en distintos ámbitos de la vida nacional.

Liderazgo y cooperación

El presidente Bernardo Arévalo y el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, han liderado una política frontal contra el crimen organizado, priorizando la coordinación con países aliados.

El Ministerio de Gobernación aseguró que esta decisión fortalece la cooperación en investigación e inteligencia entre Guatemala y Estados Unidos, y permitirá redoblar esfuerzos en la neutralización de estas estructuras.

El Ministerio de Gobernación informa a la población guatemalteca ⬇️ pic.twitter.com/uhMbcVlsvj — MinGob (@mingobguate) September 23, 2025

Compromiso con la seguridad

“El Barrio 18 ya no es solo una pandilla: ha sido reconocida como una amenaza terrorista transnacional”, señaló el Ministerio de Gobernación.

La institución reafirmó su compromiso de proteger a las familias guatemaltecas y de continuar el trabajo coordinado entre investigadores, unidades especiales y cuerpos de inteligencia criminal.