Guatemala fue incluida nuevamente por Estados Unidos en la lista de países considerados principales territorios de tránsito de drogas o producción ilícita para el año fiscal 2027. La determinación fue enviada al Congreso estadounidense el 15 de septiembre y divulgada el 16 de septiembre.

El documento identifica a 23 países, entre ellos Guatemala, México, El Salvador, Honduras, Colombia y China. La clasificación forma parte de la evaluación anual estadounidense sobre territorios vinculados con el tránsito, producción de drogas ilícitas o movimiento de precursores químicos.

Inclusión no implica una evaluación negativa del Gobierno

La determinación aclara que aparecer en el listado no representa necesariamente una valoración negativa sobre los esfuerzos antidrogas del gobierno incluido ni sobre su nivel de coordinación con Estados Unidos.

Este tipo de clasificación toma en cuenta factores geográficos, comerciales y económicos que pueden facilitar el tránsito o producción de drogas, incluso cuando las autoridades desarrollan acciones de control y aplicación de la ley. Ese criterio también ha formado parte de determinaciones anteriores.

Guatemala no figura entre países señalados por incumplimiento

Para el año fiscal 2027, Estados Unidos señaló específicamente a Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia por considerar que no realizaron esfuerzos sustanciales suficientes durante los últimos 12 meses para cumplir determinadas obligaciones internacionales antidrogas. Guatemala no aparece dentro de ese grupo.

De esta manera, Guatemala permanece en la categoría general de países identificados dentro de las rutas o dinámicas internacionales relacionadas con drogas ilícitas, sin recibir en esta determinación un señalamiento adicional por incumplimiento de obligaciones antidrogas.