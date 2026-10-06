La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) emitió las disposiciones administrativas para implementar y aplicar el Decreto 22-2026, Ley de Exención Tributaria Temporal de Emergencia al Consumidor de Combustibles.

El documento establece los mecanismos administrativos y de fiscalización que utilizará la SAT para verificar la aplicación de la exención temporal del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (IDP) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

La medida se mantiene vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. El documento administrativo de la SAT cobra vigencia a partir de su publicación en el Diario de Centro América y mantiene efectos sobre los inventarios adquiridos al amparo del Decreto 22-2026.

⛽🇬🇹 SAT PONE EN MARCHA EXONERACIÓN TEMPORAL DE IMPUESTOS A LOS COMBUSTIBLES 📜 La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) emitió las disposiciones necesarias para poner en marcha el Decreto 22-2026, que establece una exoneración temporal del pago de impuestos a los combustibles. 💰 La medida busca beneficiar directamente a los consumidores y contribuir a reducir el impacto del incremento en los precios de los combustibles. 📋 La SAT también implementó las disposiciones establecidas en el reglamento de la normativa, con el objetivo de facilitar su aplicación y cumplimiento. ⛽🇬🇹 Con estas acciones, avanza la implementación de la exoneración temporal contemplada en el Decreto 22-2026. 📍 Guatemala #SAT #Combustibles #Decreto222026 #ExoneraciónTributaria #Gasolina #Diésel #Economía #Guatemala #NoticiasGuatemala #ÚltimaHora — Radio SONORA 96.9 FM (@sonora969) October 6, 2026

¿A quiénes aplican las disposiciones?

Las disposiciones abarcan a los distintos actores que participan en la cadena de importación, distribución y comercialización de combustibles.

Entre ellos se encuentran productores, importadores, distribuidores, operadores de terminales y depósitos, transportistas, comercializadores y estaciones de servicio.

También están sujetos a verificación los operadores o administradores de tarjetas de crédito y débito que actúen como agentes de retención del IVA, los certificadores de Factura Electrónica en Línea (FEL) y las personas que intervienen en los procesos aduaneros.

¿Cómo se registrará la exención?

Los contribuyentes que formen parte de la cadena de comercialización deberán identificar las operaciones exentas en los Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), mediante las frases de exención disponibles en el régimen FEL.

La disposición también contempla a los importadores y fabricantes de alcohol carburante que estén autorizados por el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

La SAT deberá supervisar y verificar que los procedimientos establecidos se cumplan en las operaciones relacionadas con los productos beneficiados por la exención.

¿Cómo se reflejará en las facturas?

En las facturas electrónicas emitidas por la comercialización de los combustibles beneficiados deberá identificarse la aplicación de la exención temporal de IVA e IDP y desglosarse el valor del beneficio correspondiente por cada galón despachado.

De esta manera, el consumidor podrá identificar en el documento tributario el beneficio aplicado a la compra de combustible. La DIACO también tendrá participación en la verificación de que la exención sea trasladada íntegramente al precio final.

Para las importaciones de gasolina superior, gasolina regular, diésel, gas oil y alcohol carburante, el declarante o su representante deberá consignar la condición de exento del IVA en la Declaración Única Centroamericana (DUCA).