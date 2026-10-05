Debido a las condiciones provocadas por las fuertes lluvias y el riesgo de colapso del puente Pinula, en Villa Hermosa, San Miguel Petapa, las autoridades recomendaron utilizar rutas alternas para evitar el sector.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) recomendó el cierre preventivo e inmediato de la estructura que comunica Villa Hermosa con Boca del Monte, Villa Canales, debido al riesgo generado por la crecida del río Pinula y el socavamiento del terreno.

CONRED recomienda cierre preventivo

La Secretaría Ejecutiva de la CONRED realizó una evaluación de emergencia para determinar las condiciones de la estructura y recomendó restringir el paso de vehículos ante el riesgo de un posible colapso.

La medida busca proteger a la población mientras continúan las condiciones lluviosas y el aumento del caudal del río Pinula.

El cierre ha provocado una mayor carga vehicular en diferentes sectores del sur de la capital y municipios aledaños, por lo que las autoridades de tránsito recomiendan planificar los recorridos y utilizar vías alternas.

Rutas alternas para circular

Si se dirige hacia Villa Canales, Boca del Monte o la zona 13 de la Ciudad de Guatemala, puede utilizar la Calle Real desde el centro de San Miguel Petapa, continuar hacia el puente La Unión, llegar al Monumento a la Piña y posteriormente incorporarse a la ruta Hincapié-Santa Inés.

Otra opción consiste en dirigirse desde el sector de Villa Hermosa hacia la avenida Petapa o el bulevar El Frutal, para posteriormente continuar hacia la Central de Mayoreo (CENMA) por el puente La Prosperidad.

#TránsitoTGW | El cierre total del paso hacia Villa Hermosa, San Miguel Petapa, genera fuerte congestionamiento en el sector. La PMT de San Miguel Petapa informa las rutas alternas para quienes se dirigen hacia Villa Canales, Boca del Monte y zona 13. Los conductores pueden utilizar el Puente La Unión, la ruta Hincapié–Santa Inés, Avenida Petapa o Bulevar El Frutal, así como la vía por Puente La Prosperidad, Villa Nueva y Calle Real hacia la ruta al Pacífico. — 📻 Radio TGWTV (@RadioTGWTV) October 5, 2026

También es posible dirigirse hacia el centro de Villa Nueva para incorporarse a la CA-9 Sur desde Calle Real.

Entre las alternativas adicionales se encuentra la ruta por Ciudad Real, en Villa Nueva, así como la conexión hacia Boca del Monte y la avenida Hincapié. También puede utilizarse la VAS para conectar con la calzada Atanasio Tzul.

Debido al cierre, las autoridades han advertido sobre fuerte carga vehicular en las rutas alternas, por lo que recomiendan conducir con precaución y considerar tiempo adicional para los desplazamientos.