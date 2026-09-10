Este jueves 10 de septiembre se reportan bloqueos por parte de manifestantes en rechazo al Decreto 21-2026, que propone proteger la economía de las familias guatemaltecas mediante un subsidio ante el alza de los combustibles.
Al momento, se reportan bloqueos en los siguientes puntos:
- Km 93, Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla — Habilitado
- Km 168, Cuyotenango, Suchitepéquez — Bloqueado
- Km 126, Santa Cruz Río Hondo, Zacapa — Bloqueado
- Km 38, San Vicente Pacaya — Habilitado
- Km 0, 8a. Avenida entre 9a. y 10a. Calle, Zona 1 — Bloqueado
- Km 0, Cenma, Zona 12 — Bloqueado
- Km 259, Aldea El Boquerón, Esquipulas Palo Gordo — Bloqueado
Se recomienda a los conductores tomar vías alternas y transitar con precaución en estas áreas.