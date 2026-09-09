Este miércoles 9 de septiembre se reportan bloqueos y caravanas en diferentes rutas del país, en el marco de las manifestaciones relacionadas con el precio de los combustibles y tras la aprobación del Decreto 21-2026, que busca “proteger a las familias guatemaltecas ante el alza de los combustibles”.

Provial informa que estos son los puntos con complicaciones:

Km 0, Ciudad de Guatemala: 8.ª avenida, entre 9.ª y 10.ª calle de la zona 1.

8.ª avenida, entre 9.ª y 10.ª calle de la zona 1. Km 0, Ciudad de Guatemala : 7ma. y 6ta. calle de la zona 1

: 7ma. y 6ta. calle de la zona 1 Km 168, CA-02 Occidente: Cuyotenango, Suchitepéquez.

Cuyotenango, Suchitepéquez. Km 126, CA-Norte: Santa Cruz Río Hondo, Zacapa, permanece bloqueado.

Santa Cruz Río Hondo, Zacapa, permanece bloqueado. Km 19, CA-9 Sur: Villa Nueva, Guatemala.

Se recomienda a los conductores tomar precauciones y, de ser posible, utilizar rutas alternas para evitar complicaciones en sus recorridos.