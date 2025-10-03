El talento de Lamine Yamal sigue maravillando cada vez que pisa el campo, pero el joven crack del Barcelona atraviesa un periodo complicado. Tras perderse varios partidos en septiembre por una lesión en el pubis, el atacante español volvió a resentirse y estará nuevamente fuera de las canchas.

El club catalán informó este viernes que Lamine, convocado por Luis de la Fuente para los partidos de España ante Georgia y Bulgaria por las Eliminatorias Mundialistas, sufrió una recaída de la dolencia inguinal que lo aquejaba desde el mes pasado. La molestia se manifestó tras disputar los 90 minutos en el duelo ante el PSG del 1 de octubre.

Según el parte médico, el jugador deberá permanecer entre dos y tres semanas de baja, lo que significa que se perderá varios encuentros importantes.

Partidos que Lamine Yamal se perderá

Jornada 8 de LaLiga: Barcelona vs Sevilla

Eliminatorias Mundialistas: España vs Georgia y España vs Bulgaria

y Jornada 9 de LaLiga: Barcelona vs Girona

De cumplirse el plazo mínimo de recuperación, Lamine podría reaparecer en un momento decisivo: el Barcelona disputará un duelo de Champions en Montjuic ante el Olympiacos y, días después, el Clásico frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, programado para el 26 de octubre.