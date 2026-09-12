Los precios de las gasolinas y el diésel se mantienen sin cambios este sábado 12 de septiembre en Guatemala, en medio de la tensión que existe por las constantes alzas en los costos.

Precios de las gasolinas y diésel este sábado en Guatemala

En la modalidad de autoservicio, la gasolina superior se cotiza en Q43.59 por galón, mientras que la gasolina regular tiene un precio de Q41.59. Por su parte, el diésel alcanza los Q47.39 por galón.

Estos costos pueden presentar variaciones entre estaciones y su ubicación.

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Bloqueos por el incremento de los precios de combustibles:

Los costos de los combustibles han generado preocupación durante los últimos días. Durante el viernes 11 de septiembre se registraron bloqueos en distintos puntos del país, realizados como medida de protesta ante la tendencia al alza en los precios tanto de las gasolinas como del diésel.

El último cambio reportado se registró el miércoles, cuando la gasolina superior aumentó Q0.50 por galón, mientras que la gasolina regular subió Q1.00 y el diésel incrementó Q1.00 por galón.

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