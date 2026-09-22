Este martes 22 de septiembre autoridades del Ministerio de Energía y Minas (MEM), actualizaron el precio de los combustibles en las distintas estaciones de servicio del país y estos son los precios.

Gasolina regular y diésel mantienen su precio

Los precios de la gasolina regular y el diésel permanecen sin cambios respecto a los valores reportados el sábado 19 de septiembre. En tanto, la gasolina superior presenta una variación.

En modalidad de autoservicio, los precios por galón son:

Gasolina regular: Q42.59

Q42.59 Gasolina superior: Q44.59

Q44.59 Diésel: Q49.39

En comparación con el sábado 19 de septiembre, la gasolina regular continúa en Q42.59 por galón, mientras que el diésel se mantiene en Q49.39.

Mientras que la gasolina superior registró una reducción de Q0.50 por galón, al pasar de Q45.09 a Q44.59, según los precios reportados en modalidad de autoservicio.