Este miércoles se reportó un incremento de Q1.00 en el precio del diésel, mientras que las gasolinas Súper y Regular no presentaron variaciones en la modalidad de autoservicio en el departamento de Guatemala.

Los precios quedan de la siguiente manera:

Gasolina Regular: Q34.89

Q34.89 Gasolina Súper: Q36.19

Q36.19 Diésel: Q42.69

Cabe resaltar que en otras partes del país los precios pueden variar. Asimismo, se reportaron ligeras variaciones en la modalidad de servicio completo. Este incremento en el diésel podría representar un impacto en el bolsillo de los guatemaltecos.