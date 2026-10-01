Desde las primeras horas de este jueves 1 de octubre de 2026, las estaciones de servicio comenzaron a reajustar los precios de los combustibles tras la entrada en vigencia del Decreto 22-2026.

La normativa establece una exención tributaria temporal que suspende el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (IDP). La medida estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

Estos son los precios reportados

En la modalidad de autoservicio, los precios reportados son:

Gasolina regular: Q34.89 por galón

Gasolina superior: Q36.69 por galón

Diésel: Q41.69 por galón

Los precios pueden presentar variaciones dependiendo de la estación de servicio y la ubicación. El Ministerio de Energía y Minas mantiene un monitoreo de los precios de los combustibles tanto en el área metropolitana como en los departamentos del país.

Arévalo destaca reducción

El presidente Bernardo Arévalo informó a la población sobre la disminución en los costos de los combustibles tras la entrada en vigencia de la medida.

“A partir de hoy, sus facturas de gasolina bajan”, declaró el mandatario.

La exención forma parte de las medidas temporales aprobadas para reducir el impacto de los precios de los hidrocarburos en los consumidores guatemaltecos.

El Decreto 22-2026 establece que el beneficio tributario será temporal y finalizará el 31 de diciembre de este año, cuando el cobro de los impuestos deberá retomarse conforme a las disposiciones establecidas en la normativa.