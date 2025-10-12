A través de un comunicado, la Dirección General del Sistema Penitenciario informó, luego de una conferencia de prensa, los resultados del operativo interinstitucional realizado en el Centro de Detención Preventiva para Hombres de Fraijanes II, tras la evasión de 20 privados de libertad.

Según el informe, el pasado 10 de octubre se recibió una advertencia sobre una posible fuga de internos pertenecientes al grupo delictivo conocido como Barrio 18, quienes se encontraban recluidos en dicho centro penitenciario.

De manera inmediata, se coordinó con unidades de seguridad, inteligencia y personal especializado para llevar a cabo las acciones necesarias con el fin de lograr la recaptura de estos peligrosos reclusos.

Posteriormente, mediante el uso de tecnología biométrica, se estableció la identidad de los privados de libertad que evadieron la seguridad del penal.