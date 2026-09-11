Este viernes 11 de septiembre se reportan varios puntos bloqueados debido a manifestaciones en rechazo al incremento en el precio de los combustibles. Las interrupciones afectan diferentes carreteras y accesos en la ciudad de Guatemala y otros departamentos.

En la capital se registra cierre en ambos sentidos en el Periférico, colonia Bethania; ruta al Atlántico, sector de San Rafael zona 18 y en el kilómetro 13 de la ruta al Atlántico.

Manifestaciones generan bloqueos

Mientras tanto, Provial reporta bloqueos en el kilómetro 168 de la ruta al Pacífico, en kilómetro 126 de la ruta al Atlántico, en Santa Cruz Río Hondo, Zacapa; kilómetro 17.5, sector Llano Largo; y Cuesta del Águila, kilómetro 13, todos con interrupción en ambos sentidos.

La Libertad Petén, Santa Ana Petén, Aldea Chal, Petén, Prados de Villa Hermosa, San Miguel Petapa, Calzada Roosevelt y Azacualpilla Palencia.

Se recomienda a los conductores verificar el estado de las carreteras antes de iniciar su recorrido, tomar precauciones y considerar rutas alternas ante posibles complicaciones en el tránsito.

Cabe mencionar que en los últimos días se han registrado bloqueos en el país esto por inconformidad en el alza del precio de los combustibles en las distintas estaciones de servicio del país.