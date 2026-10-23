En distintas acciones realizadas se reporta ocho capturas por violencia contra la mujer, estafa propia, delitos sexuales y posesión de droga en Retalhuleu, Jalapa, Santa Rosa, Alta Verapaz, Jutiapa, El Progreso y San Marcos. Además, fue localizada una motocicleta con reporte de robo.

Sergio “N”, de 34 años, fue capturado en Retalhuleu por ser solicitado por una juzgado de Suchitepéquez sindicado por el delito de estafa propia. Mientras que en San Felipe, Retalhuleu reportan la detención de Pedro “N”, de 23 años, por violencia contra la mujer.

En Monjas, Jalapa, agentes de la comisaría 22 capturaron a Ever de 29 años, alias “El Vato» integrante del grupo terrorista del Barrio 18 a quien le localizaron envoltorios con cocaína.

Investigadores de la DEIC reportan que en la aldea El Carmen, Santa Catarina Pinula, dieron cumplimiento a una orden de captura para Edgar por el delito de violencia contra la mujer.

Investigadores de la DIPANDA consignaron a Hermelindo de 45 años, en la zona 1 de Cobán, Alta Verapaz, sindicado del delito de violencia contra la mujer.

Policías de la SGAIA en El Progreso, Jutiapa, dieron cumplimiento a una orden de captura para Carlos de 53 años, por violación con circunstancias especiales de agravación.

En un allanamiento realizado por investigadores de la DEIC y el MP en la aldea Hawai, Chiquimulilla, Santa Rosa, fue detenido Byron , de 66 años. por ser solicitado por un juzgado de ese departamento por el delito de violación.

El detenido tiene tres antecedentes por incumplimiento de deberes, maltrato contra personas menores de edad, homicidio culposo y abuso de autoridad.José de 60 años, fue capturado en Sansare, El Progreso, por agresión sexual, requerido por un juzgado de Petén.

En San José Ojetenam, San Marcos, policías de la comisaría 42 localizaron una motocicleta marca Honda, sin placa de circulación la cual según la base de datos de la PNC tiene reporte de haber sido robada en Río Bravo, Suchitepéquez, el 22 de febrero del 2025.