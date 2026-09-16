Este miércoles 16 de septiembre el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), dio a conocer sobre los sismos registrados en las últimas 24 horas en el país.

Cabe mencionar que 19 de estos se han registrado en las últimas 24 horas y de estos uno ha sido sensible de acuerdo a las autoridades del (INSIVUMEH).

De manera que de lo que va de este año 5753 se han registrado y de estos 142 han sido sensibles en el país.

Ante la posibilidad de un sismo u otra emergencia, se recomienda contar con una mochila de las 72 horas, preparada con artículos básicos para atender las necesidades de una persona o familia durante los primeros días.