El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) compartió el reporte de los sismos registrados en el territorio guatemalteco durante las últimas 24 horas, correspondiente a este martes 20 de octubre de 2026.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la actividad sísmica en el país para dar seguimiento a estos eventos. Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones de prevención.

Cabe mencionar que de lo que va del año autoridades han registrado 6786 sismos y de estos 157 han sido sensibles en el país.