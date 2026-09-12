Este sábado 12 de septiembre autoridades del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), reportaron los sismos registrados en las últimas 24 horas.
De acuerdo con las autoridades se han registrado 24 sismos y de estos ninguno ha sido reportado como sensible.
Es importante mencionar que de lo que va del año 5689 se han registrado y de estos 140 han sido sensibles, según el (INSIVUMEH).
Autoridades reportan que en los últimos días se han registrado réplicas en dicho lugar y que respecto a estas emergencias emiten boletines en sus plataformas sociales.