Este miércoles 9 de septiembre, autoridades del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), informaron sobre los últimos sismos registrados durante las 24 horas.

Siendo un total de 19 sismos registrados y de estos ninguno fue sensible de acuerdo a las autoridades del (INSIVUMEH).

Es importante mencionar que en lo que va del año se han registrado 5646 sismos y 140 han sido sensibles, incluyendo el de magnitud 7.4 de acuerdo a las autoridades.

Hacen el llamado a las población a estar al pendiente de los boletines que emiten sobre estas emergencias en sus canales oficiales.