Este martes 13 de octubre a las autoridades del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) dieron a conocer los últimos sismos registrados en las 24 horas en el país.

Siendo 59 sismos registrados en las 24 horas y de estos uno fue sensible de acuerdo a las autoridades del (INSIVUMEH).

Asimismo, 6482 se han registrado y de estos 151 han sido reportados como sensibles en lo que va del 2026 en el país.

La Conred recomienda preparar una mochila de las 72 horas con agua potable, alimentos no perecederos, botiquín, medicamentos, linterna, documentos importantes y artículos de higiene, para contar con suministros básicos durante una emergencia.