Los cuerpos sin vida de dos adolescentes fueron encontrados en un área boscosa cercana a la colonia residencial Alamedas Yumar 1, zona 6 de Mixco.

De acuerdo con información, los jóvenes habían salido de sus hogares el pasado domingo por la tarde para comprar pizzas, pero lamentablemente no regresaron.

Los Bomberos Municipales de Mixco atendieron la emergencia tras recibir reportes sobre los cuerpos, identificados como Eduardo Yoshua Quej, de 15 años, y Ángel Pascual Urízar, de 16 años.

Hasta el momento no se descarta que se trate de un intento de robo, ya que la motocicleta de los adolescentes no fue localizada en el sector. Las autoridades continúan investigando el caso.