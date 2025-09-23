Como parte de la evaluación realizada ante el deslizamiento registrado en el kilómetro 11.5 en la Avenida Hincapié hacia Boca del Monte, personal técnico realiza una visita de campo.

En la parte superior del talud para evaluar viviendas en riesgo y continuar realizando acciones de prevención en el área, como evacuaciones.

Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), forman parte de la comunidad San Felipe, en Boca del Monte, Villa Canales y las autoridades estiman de forma preliminar que más de 50 residencias están en riesgo.