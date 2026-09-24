La Policía Nacional Civil (PNC) remitió a dos adolescentes de 15 y 17 años durante acciones preventivas realizadas en Ciudad Real I, zona 12 de Villa Nueva, donde les localizaron una pistola reportada como robada.

Los agentes de la comisaría 14 efectuaron un registro a los adolescentes, quienes se movilizaban en una motocicleta. Además del arma de fuego, les decomisaron dos teléfonos celulares durante el procedimiento.

Pistola tenía reporte de robo

El arma localizada es una pistola marca Sarsilmaz, la cual tenía reporte de robo desde el 21 de mayo de 2025, cuando fue sustraída en carretera a El Salvador, Santa Catarina Pinula.

Según la información preliminar de la investigación, los adolescentes serían integrantes de la Mara 18 y se dirigían a cometer un ataque armado contra ciudadanos u otros integrantes de pandillas en ese sector.

Las autoridades también investigan su posible relación con otros ataques armados registrados previamente en el área. Sin embargo, estos señalamientos forman parte de las pesquisas que deberán ser desarrolladas por las autoridades competentes.

Adolescentes fueron remitidos ante juez

Tras el hallazgo del arma de fuego y los demás indicios, los dos adolescentes fueron remitidos inmediatamente ante un juez competente para que se determine su situación jurídica.

La PNC informó que las acciones preventivas permitieron interceptarlos antes de que, según la investigación preliminar, concretaran el ataque armado que presuntamente tenían previsto realizar en Ciudad Real I.

Los teléfonos celulares, la motocicleta y el arma localizada quedaron vinculados al procedimiento correspondiente. Las autoridades continuarán con las investigaciones para establecer si los adolescentes tienen relación con otros hechos registrados en el sector.