En un allanamiento realizado por el Comando Antisecuestros PNC y el MP fueron capturados Brayan , de 21 años y Edin de 37 años, en la colonia Castillo Lara, zona 7.



Las capturas se realizaron en seguimiento a un secuestro ocurrido en San José Poaquil, Chimaltenango. Según las investigaciones preliminares, los presuntos responsables habrían exigido Q50 mil a cambio de liberar a la víctima.

Ambos son requeridos por un juzgado por el delito de plagio o secuestro. Y fueron puestos a disposición de un juez para resolver su situación legal.

Fue gracias a la pronta acción del Comando Antisecuestro de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP), que se logró con la captura de presuntos responsables en dicha zona.