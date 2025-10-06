Exmilitares y expatrulleros de Autodefensa Civil de Guatemala anunciaron que el próximo martes 7 de octubre iniciarán una serie de manifestaciones y bloqueos en las principales carreteras del país, en protesta por la falta de avances en la reforma del Decreto 51-2022, Ley Temporal de Desarrollo Integral.

Según indicaron en una carta dirigida al Ministerio de Gobernación, la medida responde a la falta de acción del Congreso de la República respecto a dicha iniciativa.

Los manifestantes señalaron que el estancamiento legislativo se debe a la “poca voluntad política” de los diputados, así como a la falta de quórum y la ausencia de parlamentarios en las sesiones.

Las movilizaciones están programadas para comenzar a las 06:00 horas y se mantendrán, afirmaron, “hasta que se les dé una solución definitiva” a sus demandas.

De acuerdo con los organizadores, la protesta pretende visibilizar el problema y ejercer presión sobre el gobierno y el Congreso para que aceleren la aprobación de la reforma pendiente, que beneficiaría a miles de exmilitares que participaron en el conflicto armado interno.

MINGOB responde: “¡No se permitirán bloqueos!”

Ante el anuncio, el Ministerio de Gobernación (Mingob) respondió con firmeza.

A través de su cuenta oficial en X, el titular de la cartera, Francisco Jiménez, recordó que el derecho a la manifestación pacífica está garantizado por la Constitución, pero también subrayó que el derecho de todos los guatemaltecos a la libre locomoción debe respetarse.

“¡NO SE PERMITIRÁN BLOQUEOS!”, enfatizó Jiménez, dejando claro que las autoridades tomarán medidas para evitar la interrupción del tránsito en las rutas principales del país.