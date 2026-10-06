Un hombre resultó herido por proyectil de arma de fuego en la 3.ª calle y 18 avenida, zona 15 capitalina, durante la tarde de este martes 6 de octubre.

Bomberos Municipales fueron alertados sobre el incidente y enviaron paramédicos del Casco Rojo al lugar para brindar atención al afectado.

Hombre fue trasladado en estado agónico

Los socorristas localizaron al hombre con una herida provocada por proyectil de arma de fuego en el cráneo.

Los Técnicos en Urgencias Médicas le brindaron soporte vital avanzado debido a la gravedad de la lesión y posteriormente lo trasladaron en estado agónico a la emergencia de un centro asistencial privado.

Familiares identificaron al herido como Javier Maldonado Quiñones, quien permanece bajo atención médica luego de resultar afectado en el ataque.

Javier Maldonado fue ministro de Comunicaciones

Javier Maldonado Quiñones fue juramentado como ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) el 1 de julio de 2021, durante la administración del entonces presidente Alejandro Giammattei.

Antes de asumir como ministro, Maldonado se desempeñó como viceministro de Edificios Estatales y Obra Pública, cargo que ocupó durante nueve meses.

Su gestión al frente del CIV finalizó en enero de 2024, con el cambio de gobierno presidencial.