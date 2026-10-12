La tarde de este lunes se registró una explosión por fuga de gas propano en el interior de una panadería ubicada en la 7.ª avenida y 21 calle de la colonia Primero de Julio, zona 5 de Mixco.

Bomberos Voluntarios se presentaron al lugar para controlar la emergencia y brindar atención prehospitalaria a dos personas que resultaron con quemaduras en diferentes partes del cuerpo.

Ambas personas fueron trasladadas a un centro asistencial, mientras que los cuerpos de socorro permanecieron en el lugar en calidad de prevención.