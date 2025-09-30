En cumplimiento al plan de control fronterizo, la mañana de este martes la Policía Nacional Civil, por medio de INTERPOL Guatemala, expulsó del territorio nacional a Roger Irabier Roblero López, de 39 años, alias “El Peque” ya que se encontraba de manera ilegal en territorio guatemalteco y era buscado por autoridades mexicanas.

Alias “El Peque” tiene pendiente una orden de captura en México por el delito de homicidio calificado que le fue emitida el 18 de enero de 2021.

Este mexicano fue detectado esta madrugada en la aldea Camojá, La Libertad, Huehuetenango, y ahora es entregado a autoridades de México.