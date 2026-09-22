El salvadoreño José Ángel Martínez Cantarero, de 27 años, fue identificado ayer en Amatitlán, integrante de la mara Salvatrucha, según agentes de la Comisaría 15.



En coordinación con investigadores de CAT, Martínez Cantarero es trasladado hacia la frontera de Valle Nuevo, para entregarlo a las autoridades de El Salvador, quienes lo requieren desde el 8 de julio por el delito de homicidio agravado imperfecto o atentado.

Las autoridades salvadoreñas mantienen requerimientos judiciales relacionados con el caso, por lo que se coordinó de manera inmediata el traslado hacia el país vecino.

De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), agentes de El Salvador ya se encontraban preparados para recibirlo y dar cumplimiento a los procesos pendientes en su contra.

La diligencia forma parte de las acciones implementadas por la PNC, a través de sus unidades especializadas, para fortalecer la prevención y combatir la presencia de estructuras criminales en territorio guatemalteco.