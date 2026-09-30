Max Vinicio Oliva Reyes, de 40 años, alias “Nuca Floja”, “Nuca Tiesa”, “El Señor de los Jets” y/o “Aleja” fue capturado por policías antinarcóticos de la SGAIA-PNC durante un operativo montado en el kilómetro 68 jurisdicción de Escuintla.



Es requerido por la justicia de Estados unidos con fines de extradición por delitos relacionados con el narcotráfico.



El detenido se movilizaba en un picop, el cual fue decomisado junto a un celular que será analizado para continuar con las investigaciones.



Ya van 36 extraditables capturados. 23 por narcotráfico y 13 por otros delitos de acuerdo a las autoridades.