El intento de ejecución de Christa Pike mediante inyección letal en Tennessee terminó de manera inesperada luego de que la administración de dos dosis de pentobarbital no provocara su muerte.

Pike, de 50 años, permaneció con vida después del procedimiento realizado en la prisión Riverbend Maximum Security Institution, en Nashville. Posteriormente fue trasladada a un hospital, donde continúa en estado crítico y conectada a un ventilador, según informó su defensa.

Así ocurrió el fallido procedimiento

En la sala de ejecución se encontraban testigos de medios de comunicación, autoridades penitenciarias, personal encargado del procedimiento y un asesor espiritual.

También estuvo presente May Martínez, madre de Colleen Slemmer, la joven asesinada por Pike en 1995. Martínez viajó desde Florida para presenciar la ejecución.

Según los testimonios recogidos por medios que presenciaron el procedimiento, después de recibir la primera dosis de pentobarbital, Pike permaneció consciente durante parte del proceso y manifestó dolor en uno de sus brazos.

Los testigos observaron posteriormente que perdió el conocimiento, pero continuó respirando. También se escucharon fuertes sonidos de respiración y ronquidos durante un periodo prolongado después de la segunda administración del medicamento.

Ante la imposibilidad de completar la ejecución, las autoridades cerraron las cortinas de la cámara y los testigos fueron retirados del lugar. Poco después, una ambulancia trasladó a Pike para recibir atención médica.

¿Por qué fue sentenciada a muerte Christa Pike?

Christa Pike fue condenada por el asesinato de Colleen Slemmer, una compañera del programa Job Corps en Knoxville, Tennessee, ocurrido en enero de 1995.

De acuerdo con documentos de la Corte Suprema de Tennessee, Pike, que tenía 18 años en ese momento, había manifestado previamente su intención de matar a Slemmer. Posteriormente, Pike, su novio Tadaryl Shipp y otra joven llevaron a la víctima a una zona apartada, donde la atacaron.

La investigación y el juicio establecieron que Slemmer sufrió múltiples heridas y golpes. Pike reconoció su responsabilidad en el asesinato y fue declarada culpable de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato en primer grado. El jurado la condenó a muerte, mientras que la Corte Suprema de Tennessee confirmó posteriormente tanto la condena como la pena capital.

Pike permanece actualmente bajo atención médica después del fallido procedimiento de ejecución, mientras continúa el proceso de revisión de lo ocurrido.