Un fuerte accidente de tránsito dejó a un hombre fallecido que conducía su motocicleta en la ruta antigua al Puerto San José, Escuintla, sobre el kilómetro 94, luego de que fuera embestido por un pickup que quedó en una hondonada.

Los Bomberos Municipales Departamentales se presentaron al lugar, donde brindaron atención a los tripulantes del vehículo y establecieron el fallecimiento del motorista.

Además, notificaron a las autoridades correspondientes, quienes se encargarán de procesar la escena y establecer las causas del percance.