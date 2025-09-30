Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 56 de la ruta al Pacífico, dejando como resultado a dos personas fallecidas y una más herida.

De acuerdo con la información, un transporte pesado volcó sobre la cinta asfáltica debido al exceso de velocidad y a una falla en el sistema de frenos.

Autoridades de Provial se presentaron al lugar de la emergencia para regular el tránsito, mientras que se notificó al Ministerio Público, que quedó a cargo de la escena y del traslado de los cuerpos a la morgue del Inacif.