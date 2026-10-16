El primer Clásico de la temporada entre el Barcelona y el Real Madrid se disputará el domingo 25 de octubre de 2026, en el Spotify Camp Nou, como parte de la jornada de LaLiga.

Horario del Barcelona vs. Real Madrid

El encuentro está programado para las 21:00 horas de España, equivalentes a las 13:00 horas de Guatemala. El partido marcará un nuevo capítulo en la rivalidad entre ambos clubes

Barcelona y Real Madrid han ganado sus tres primeros partidos de la temporada liguera, con un destacado rendimiento ofensivo. El conjunto azulgrana suma 12 goles, mientras que el equipo blanco acumula 10 anotaciones.

Figuras que podrían marcar la diferencia

Por el Barcelona, Raphinha y Lamine Yamal destacan en el ataque, mientras que el Real Madrid cuenta con Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Vinícius Júnior como algunas de sus principales figuras.El enfrentamiento genera expectativa por la rivalidad histórica entre ambos equipos y por el rendimiento mostrado durante las primeras jornadas de la competición.