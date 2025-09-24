A menos de un mes para que se dispute el primer Clásico de la temporada 2025-26, LaLiga confirmó la fecha y el horario del esperado enfrentamiento entre Real Madrid y FC Barcelona, uno de los partidos más seguidos en todo el planeta.

¿Cuándo se jugará el Real Madrid vs Barcelona?

El duelo de la Jornada 10 se celebrará en el estadio Santiago Bernabéu el domingo 26 de octubre a las 9:15 de la mañana.

Este será el primer Clásico liguero de la campaña, mientras que la revancha se jugará en la Jornada 35, el fin de semana del 9 y 10 de mayo de 2026, cuando el Real Madrid visite al conjunto azulgrana.

¿Qué partidos disputarán?

El Barcelona llegará al Bernabéu tras jugar como local su tercer compromiso de la fase de grupos de la Champions League frente al Olympiacos, el martes 21 de octubre.

Por su parte, el Real Madrid afrontará el clásico después de recibir a la Juventus en el propio Bernabéu, en encuentro programado para el miércoles 22 de octubre.