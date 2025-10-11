Guatemala visita el próximo martes 14 de octubre el Estadio Cuscatlán en donde se medirá a el Salvador por la jornada 4 del Grupo A de la ronda final rumbo al Mundial de 2026.

La bicolor viene de lograr un empate ante Surinam en Paramaribo, en un encuentro en donde se le escapó la victoria a Guatemala en los minutos finales del encuentro y con esto complicar su pase al mundial.

Por su parte el Salvador viene de perder en casa 1 por 0 ante Panamá por primera vez en eliminatorias el conjunto canalero gana de visita en el Cuscatlán.

A las 20:00 horas será el partido de vuelta contra El Salvador, la bicolor nacional debe de ir a buscar la victoria para seguir con vida con el sueño mundialista.

En entrenador de Guatemala Luis Fernando Tena indicó en conferencia de prensa que ya no se permitirán perder más puntos y que buscarán la victoria el martes para seguir buscando el boleto al mundial.