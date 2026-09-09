Ferran Torres sorprendió a los aficionados al fútbol con una destacada actuación en su estreno en la Champions League con el Paris Saint-Germain (PSG), al firmar un hat-trick en la victoria 6-1 frente al Slovan Bratislava.

El delantero español compartió protagonismo con Ousmane Dembélé, quien marcó un doblete y aportó dos asistencias durante el encuentro disputado este miércoles.

Dembélé abrió el camino

El PSG necesitó poco más de un cuarto de hora para abrir el marcador. Un potente remate de Nuno Mendes se estrelló en el poste y Dembélé apareció atento al rebote para marcar el 1-0 al minuto 17.

Poco después, el francés volvió a aparecer y anotó de cabeza el 2-0 al minuto 23, ampliando rápidamente la ventaja del conjunto parisino.

Ferran Torres apareció con un hat-trick

Dembélé también fue determinante en el tercer gol al habilitar a Ferran Torres, quien definió para colocar el 3-0 al minuto 32.

El español mantuvo su protagonismo durante la segunda mitad y completó su triplete con dos nuevas anotaciones, confirmando un estreno sobresaliente en la competición europea con el PSG.

La actuación de Ferran generó múltiples reacciones entre los aficionados, especialmente por su rendimiento desde su llegada al conjunto parisino tras su etapa en el FC Barcelona. Su hat-trick volvió a colocar al delantero español en el centro de la conversación futbolística.