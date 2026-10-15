Un fuerte accidente de tránsito se registró esta mañana en el kilómetro 19 de la ruta hacia Santa Inés, en Villa Canales, donde un autobús colisionó contra un motociclista.

Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia y lograron restablecer los signos vitales del motorista, quien posteriormente fue trasladado a un centro asistencial. La motocicleta quedó destrozada tras el impacto.

Debido al accidente, el tramo continúa cerrado, por lo que se recomienda a los conductores tomar sus precauciones al transitar por el sector para evitar nuevos percances.