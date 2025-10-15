Un fuerte accidente de tránsito ocurrió durante la noche en la zona 3 de San Marcos. Se reportó que un vehículo de transporte pesado volcó, generando alarma entre los vecinos del sector.

De acuerdo con la información preliminar, el camión habría sufrido desperfectos mecánicos, lo que provocó que colisionara contra varios vehículos estacionados frente a una tienda de artículos de uso diario y, posteriormente, volcara en la vía pública.

Bomberos Municipales Departamentales atendieron al piloto en el lugar y recomendaron precaución a los conductores para evitar nuevos percances.