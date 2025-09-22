Un fuerte accidente de tránsito se registró en el kilómetro 195 de la ruta de San Andrés Sacabajá a Santa Cruz del Quiché, protagonizado por un camión que volcó sobre la cinta asfáltica.

De acuerdo con información preliminar, el transporte pesado perdió el control sobre la carretera, provocando que volcara de manera aparatosa y bloqueando parcialmente el paso.

Bomberos Municipales Departamentales atendieron la emergencia y brindaron atención prehospitalaria al piloto y a su acompañante, quienes fueron trasladados hacia el Hospital Regional de Quiché.