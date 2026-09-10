Un fuerte accidente de tránsito se registró en el kilómetro 32 de la ruta Interamericana, jurisdicción de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, donde un tráiler perdió el control y chocó en el sector.

Brigadas de Provial y agentes de la PNC se presentaron en el lugar para coordinar el tránsito. Las autoridades recomiendan a los conductores transitar con precaución para evitar nuevos percances.

Hasta el momento, únicamente se reportan daños materiales. El paso permanece bloqueado en el sector, mientras se espera que en las próximas horas el transporte pesado sea retirado del lugar.