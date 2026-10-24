Un accidente de tránsito se registró en la carretera CA-9, donde un automóvil, un bus y un tráiler estuvieron involucrados en una colisión. Según información preliminar, el percance ocurrió cuando unas mujeres intentaron cruzar la carretera.

Ante esta situación, el conductor del automóvil frenó bruscamente para evitar atropellar a las peatones. Sin embargo, el tráiler que circulaba detrás no logró evitar el impacto y chocó contra el vehículo.

Como resultado del accidente, ocho personas sufrieron laceraciones leves, mientras que otras dos presentaron traumatismos de cráneo. Hasta el momento, no se cuenta con información adicional sobre la identidad de los afectados ni sobre su estado de salud.

El incidente pone de manifiesto la importancia de tomar precauciones al transitar por carreteras de alta velocidad. Se recomienda a los peatones utilizar pasos habilitados para cruzar y a los conductores mantener una distancia prudente entre vehículos para prevenir este tipo de accidentes.