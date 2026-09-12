Un hombre perdió la vida tras un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 147 de la Ruta Interamericana, donde un vehículo tipo picop impactó en la parte trasera de un automotor de transporte pesado.

Bomberos Departamentales de la estación de Santa Lucía Utatlán, Sololá, acudieron al lugar a bordo de la unidad RD-99 y localizaron a un hombre fallecido. Los socorristas notificaron a las autoridades correspondientes para las diligencias de ley.

La Ruta Interamericana continúa registrando accidentes de tránsito, algunos de ellos con consecuencias fatales. Las autoridades recomiendan a los conductores mantener una velocidad prudente, respetar la señalización y guardar la distancia adecuada, especialmente en los tramos donde existe mayor circulación de transporte pesado.