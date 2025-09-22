La tarde de este lunes se reportó un accidente de tránsito en el kilómetro 17 de la ruta a Santa Lucía Los Ocotes, dejando como saldo a un hombre herido.

Bomberos Municipales atendieron la emergencia y brindaron atención prehospitalaria al conductor del vehículo involucrado en la colisión con un camión de bebidas, quien fue rescatado de entre los hierros retorcidos.

Posteriormente, fue trasladado al Hospital General San Juan de Dios debido al trauma que presentaba tras el percance, mientras que el conductor del camión resultó ileso.