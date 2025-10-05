Un fuerte accidente de tránsito se registró en el kilómetro 28 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de Amatitlán, el cual involucró a una panel y una motocicleta.

En el lugar, uno de los vehículos quedó volcado a un costado de la carretera tras colisionar con la motocicleta.

Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia y brindaron asistencia a una mujer, quien fue trasladada a un centro asistencial. Además, se dio aviso a las autoridades correspondientes.

Se recomienda precaución a los conductores, ya que el tránsito se encuentra obstaculizado con dirección al norte.