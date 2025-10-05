Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 144 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de la aldea Las Pozas, Río Hondo, Zacapa, dejando como saldo a nueve personas heridas.

Bomberos Municipales Departamentales atendieron la emergencia, brindaron atención prehospitalaria a los afectados y posteriormente los trasladaron al Hospital Regional de Zacapa.

Sin embargo, una de las víctimas perdió la vida al llegar al centro asistencial, por lo que se notificó a la Policía Nacional Civil y al Ministerio Público para las diligencias correspondientes.